Ряд украинцев сможет выйти на пенсию раньше на полтора года

В Украине право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию определяет приобретенный лицом страховой стаж.

Между тем, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что ряд граждан могут получать пенсии досрочно. Возможность досрочного назначения пенсии предусмотрена законодательством.

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Выйти на пенсию раньше можно при следующих условиях:

Если лицо уволено с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников; Если на день увольнения лица с работы ему осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, определенного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"; Если лицо зарегистрировалось в государственной службе занятости и для него отсутствует соответствующая работа; Если лицо получило полный страховой стаж (муж – 35 лет, женщина – 30 лет).

В Пенсионном фонде добавили, что за полтора года до достижения пенсионного возраста право на пенсию имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника должности по состоянию здоровья.

Также отмечается, что пенсии до достижения 60 лет назначаются на срок бессрочно, их размер исчисляется согласно статьям 27, 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Напомним, в 2024 году планируется увеличить прожиточный минимум, что приведет к росту пенсий и социальных выплат в Украине.

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