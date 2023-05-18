З якими питаннями можна звернутись до контакт-центру ПФУ та як це зробити
В Пенсійному фонді України було опубліковано оголошення, яке стосується пенсіонерів та інших громадян. У ньому нагадують про можливість дізнатися про перерахунок пенсій, індексацію, виплати ВПЛ, нарахування субсидій та інші важливі соціальні послуги. Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України
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У ПФУ також працює контакт-центр, де консультанти готові надати допомогу та відповісти на питання громадян. Консультанти з контакт-центру Пенсійного фонду у квітні 2023 року надали громадянам 31 038 роз'яснень щодо норм чинного законодавства, пов'язаних з пенсійними послугами.
Зокрема, ви можете звернутися до консультантів для отримання інформації про наступне:
- Порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам;
- Індексацію пенсій;
- Призначення та виплати житлових субсидій;
- Умови призначення та виплати пенсій під час воєнного стану;
- Оформлення пенсійних посвідчень для внутрішньо переміщених осіб;
- Здійснення страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та випадками нещасних випадків на виробництві;
- Дистанційне подання документів до Фонду;
- Електронні лікарняні та електронні трудові книжки.
Щоб отримати консультацію, ви можете зателефонувати за наступними номерами:
- 0-800-503-753 (безкоштовний);
- 044-281-08-70 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами вашого оператора);
- 044-281-08-71 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами вашого оператора).
Консультанти доступні для дзвінків з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу з 8:00 до 14:00. В неділю контакт-центр не працює.
Крім того, додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті Пенсійного фонду України та соціальних мережах Фонду:
Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.
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