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Суспільство

З якими питаннями можна звернутись до контакт-центру ПФУ та як це зробити

Ігор Романько

Як звернутися до контактного центру Пенсійного фонду України та які послуги та консультації вони надають

В Пенсійному фонді України було опубліковано оголошення, яке стосується пенсіонерів та інших громадян. У ньому нагадують про можливість дізнатися про перерахунок пенсій, індексацію, виплати ВПЛ, нарахування субсидій та інші важливі соціальні послуги. Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України

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У ПФУ також працює контакт-центр, де консультанти готові надати допомогу та відповісти на питання громадян. Консультанти з контакт-центру Пенсійного фонду у квітні 2023 року надали громадянам 31 038 роз'яснень щодо норм чинного законодавства, пов'язаних з пенсійними послугами.

Зокрема, ви можете звернутися до консультантів для отримання інформації про наступне:

  • Порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам;
  • Індексацію пенсій;
  • Призначення та виплати житлових субсидій;
  • Умови призначення та виплати пенсій під час воєнного стану;
  • Оформлення пенсійних посвідчень для внутрішньо переміщених осіб;
  • Здійснення страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та випадками нещасних випадків на виробництві;
  • Дистанційне подання документів до Фонду;
  • Електронні лікарняні та електронні трудові книжки.

Щоб отримати консультацію, ви можете зателефонувати за наступними номерами:

  • 0-800-503-753 (безкоштовний);
  • 044-281-08-70 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами вашого оператора);
  • 044-281-08-71 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами вашого оператора).

Консультанти доступні для дзвінків з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу з 8:00 до 14:00. В неділю контакт-центр не працює.

Крім того, додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті Пенсійного фонду України та соціальних мережах Фонду:

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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Суспільство