С какими вопросами можно обратиться в контакт-центр ПФУ и как это сделать

В Пенсионном фонде Украины было опубликовано объявление, касающееся пенсионеров и других граждан. В нем напоминают о возможности узнать о перерасчете пенсий, индексации, выплатах ВПЧ, начислении субсидий и других важных социальных услугах. Об этом рассказали в Telegram -канале Пенсионного фонда Украины

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В ПФУ также работает контакт-центр, где консультанты готовы оказать помощь и ответить на вопросы граждан. Консультанты по контакт-центру Пенсионного фонда в апреле 2023 г. предоставили гражданам 31 038 разъяснений относительно норм действующего законодательства, связанных с пенсионными услугами.

В частности, вы можете обратиться к консультантам для получения информации о следующем:

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порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам;

Индексацию пенсий;

назначение и выплаты жилищных субсидий;

Условия назначения и выплаты пенсий во время военного положения;

Оформление пенсионных удостоверений для внутриперемещенных лиц;

осуществление страховых выплат в связи с временной потерей трудоспособности и случаями несчастных случаев на производстве;

Дистанционное представление документов в Фонд;

Электронные больничные и электронные трудовые книжки

Чтобы получить консультацию, вы можете позвонить по следующим номерам:

0-800-503-753 (бесплатный);

044-281-08-70 (со стационарных и мобильных по тарифам вашего оператора);

044-281-08-71 (со стационарных и мобильных по тарифам вашего оператора).

Консультанты доступны для звонков с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00. В воскресенье контакт-центр не работает.

Кроме того, дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда Украины и социальных сетях Фонда:

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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