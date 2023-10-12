Садівники назвали рослини, які обов'язково треба встигнути обрізати в жовтні

Жовтень – чудовий час, щоб почати обрізати певні рослини. Багато рослин втратили більшість, якщо не все, листя, і це значно полегшує обрізку.

Що ще важливіше, деякі рослини перебувають у стані спокою, і обрізка їх зараз не сприятиме розвитку ніжного нового росту, сприйнятливого до пошкодження морозом. Натомість це нове зростання почнеться наступного року, повідомляє Express.co.uk.

Буддлея

Буддлея, також відома як кущ метелика, з’являється в багатьох садах як швидкозростаючий чагарник. Деякі сорти буддлеї можуть стати нечіткими, якщо їх залишити напризволяще, і перетворитися на клубок стебел.

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Високі літні квітучі кущі, як-от буддлея, потрібно обрізати приблизно на половину їх висоти, щоб запобігти пошкодженню зимовими вітрами та привести їх у порядок.

Троянди

Обріжте плетисті троянди та гіллясті троянди, коли вони закінчать цвітіння, і підв’яжіть стебла до того, як осінні вітри завдадуть шкоди. Будь-які мертві, хворі або пошкоджені гілки потрібно обрізати до землі або здорової бруньки.

Відріжте бічні пагони приблизно на дві третини до бруньки, яка звернена назовні, і підв’яжіть горизонтально, щоб стимулювати цвітіння пагонів. Також садівникам потрібно збирати опале листя з-під кущів троянд, щоб вони не перенесли хвороби на наступний рік.

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