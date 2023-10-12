Садоводы назвали растения, которые обязательно нужно успеть обрезать в октябре

Октябрь – отличное время, чтобы начать обрезать определенные растения. Многие растения потеряли большинство, если не все, листья, и это значительно облегчает обрезку.

Что еще важнее, некоторые растения находятся в покое, и обрезка их сейчас не будет способствовать развитию нежного нового роста, восприимчивого к повреждению морозом. Этот новый рост начнется в следующем году, сообщает Express.co.uk.

Буддлея

Буддлея, также известная как куст бабочки, появляется во многих садах как быстрорастущий кустарник. Некоторые сорта буддлеи могут стать нечеткими, если их оставить на произвол судьбы, и превратиться в клубок стеблей.

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Высокие летние цветущие кусты, как буддлея, нужно обрезать примерно на половину их высоты, чтобы предотвратить повреждение зимними ветрами и привести их в порядок.

Розы

Обрежьте плетистые розы и ветвистые розы, когда они закончат цветение, и подвяжите стебли до того, как осенние ветры нанесут урон. Любые мёртвые, больные или поврежденные ветви нужно обрезать до земли или здоровой почки.

Отрежьте боковые побеги примерно на две трети к обращенной наружу почке и подвяжите горизонтально, чтобы стимулировать цветение побегов. Также садоводам нужно собирать опавшие листья из-под кустов роз, чтобы они не перенесли болезни на следующий год.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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