Салон Кітті: як нацисти використовували борделі в своїх цілях

Нацисти активно використовували борделі в своїх цілях. Він був навіть в концтаборі Аушвіц. Хоча офіційно розпусний спосіб життя в Німеччині засуджувався.

Найвідомішим борделем нацистів був "Салон Кітті".

Його історію розповідає NYP.

Німецька економіка занепала після поразки в Першій світовій війні. Публічні будинки та порнографія були всюди, і багато громадян були змушені займатися секс-торгівлею, щоб вижити.

У 1932 році, коли до влади прийшли нацисти розпуста закінчилась, адже єдиною метою німкень було "народження та виховання арійських немовлят", тож жити вони повинні "як моногамні, вірні дружини".

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У 1939 році Кітті Шмідт володіла одним з останніх борделей у Берліні, якому дозволили законно працювати.

Одного разу нацисти запропонували Кітті перетворити свій бордель на шпигунський центр для електронного прослуховування своїх високопоставлених клієнтів. Вона категорично відмовилася та вирішила тікати з Німеччини. Кітті була схоплена та взята в полон біля голландського кордону. Її відвезли до берлінської в'язниці, де морили голодом і били. Згодом вона погодилась співпрацювати.

"Салон Кітті"

Групенфюрер СС Рейнхард Гейдріх, що мав прізвисько запропонував перетворити бордель Кітті на пункт прослуховування.

Таким чином, залучивши до співпраці Кітті Шмідт, нацисти переобладнали бордель у заклад із прихованими камерами та мікрофонами по всьому будинку.

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Гейдріх був певен, що "ситі відвідувачі зможуть розкрити корисну інформацію під час відвертої розмови після інтиму". У борделі працювали лише завербований нацистами персонал.

Згідно із твердженнями істориків, бордель відвідували високопоставлені чиновники, в тому числі міністр закордонних справ Італії, граф Джан Галеаццо Чіано, нацистський генерал Фрідріх "Фріц" Фромм, Ганс фон Чаммер унд Остен, голова нацистської державної спортивної організації.

За роки роботи Salon Kitty під час Другої світової війни було накопичено та надіслано до штаб-квартири гестапо приблизно 80 000 дисків із аудіо та відео. Записи після війни так і не знайшли.

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