Рецепт мексиканської сальси гуакамоле за 5 хвилин
Ніжна та аоматна мексиканська сальса гуакамоле за рецептом від Shuba ідеально підійде для екзотичних вечірок та ечорів із переглядом фільмів. Вона чудово поєднується з чіпсами та свіжими овочами.
Інгредієнти:
Авокадо – 2 шт.
Сіль – 1/4 ч. л.
Лимон, сік – 1 ст. л.
Цибуля червона – 4 ст. л.
Червоний перець чилі - 1 шт.
Кінза свіжа – 2 ст. л.
Перець чорний мелений – за смаком
Томати – 1/2 шт.
Подача:
Чипси кукурудзяні
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Спосіб пригоутвання.
1. Розріжте авокадо навпіл та видаліть кістку, після чого вийміть ложкою м’якоть та покладіть у миску.
2. Розімніть авокадо до неоднорідного пюре.
3. Додайте сіль, сік лайма або лимона, розмішайте.
4. Потім додайте нарізану цибулю, кінзу, чорний перець і чилі, розмішайте. Також додайте половину перцю чилі за необхідності.
5. Подавайте з кукурудзяними чіпсами.
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