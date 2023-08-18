Рецепт мексиканської сальси гуакамоле за 5 хвилин

Ніжна та аоматна мексиканська сальса гуакамоле за рецептом від Shuba ідеально підійде для екзотичних вечірок та ечорів із переглядом фільмів. Вона чудово поєднується з чіпсами та свіжими овочами.

Інгредієнти:

Авокадо – 2 шт.

Сіль – 1/4 ч. л.

Лимон, сік – 1 ст. л.

Цибуля червона – 4 ст. л.

Червоний перець чилі - 1 шт.

Кінза свіжа – 2 ст. л.

Перець чорний мелений – за смаком

Томати – 1/2 шт.

Подача:

Чипси кукурудзяні

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Спосіб пригоутвання.

1. Розріжте авокадо навпіл та видаліть кістку, після чого вийміть ложкою м’якоть та покладіть у миску.

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2. Розімніть авокадо до неоднорідного пюре.

3. Додайте сіль, сік лайма або лимона, розмішайте.

4. Потім додайте нарізану цибулю, кінзу, чорний перець і чилі, розмішайте. Також додайте половину перцю чилі за необхідності.

5. Подавайте з кукурудзяними чіпсами.

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