Сальса є чудовим перекусом
Нежная и аоматная мексиканская сальса гуакамоле по рецепту от Shuba идеально подойдет для экзотических вечеринок и поклонников с просмотром фильмов. Она отлично сочетается с чипсами и свежими овощами.
Ингредиенты:
Авокадо – 2 шт.
Соль – 1/4 ч. л.
Лимон, сок – 1 ст. л.
Лук красный – 4 ст. л.
Красный перец чили – 1 шт.
Кинза свежая – 2 ст. л.
Перец черный молотый – по вкусу
Томаты – 1/2 шт.
Подача:
Чипсы кукурузные
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Способ приготовления.
1. Разрежьте авокадо пополам и удалите кость, затем извлеките ложкой мякоть и положите в миску.
2. Разомните авокадо до неоднородного пюре.
3. Добавьте соль, сок лайма или лимона, размешайте.
4. Затем добавьте нарезанный лук, кинзу, черный перец и чили, размешайте. Также добавьте половину перца чили по необходимости.
5. Подавайте с кукурузными чипсами.
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