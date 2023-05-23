Секрети ідеальної вечері: як приготувати соковиті курячі гомілки в духовці

Курячі гомілки – це дрібна частина курячого м'яса, яка може стати особливо смачним додатком до вашого обіду чи вечері. Якщо ви шукаєте простий рецепт, який дозволить вам приготувати запечені курячі гомілки, щоб вони вийшли соковитими та апетитними, ось кілька кроків, які ви можете дотриматися.

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Інгредієнти:

Курячі гомілки – певна кількість, залежно від вашої потреби;

Олія або розплавлене вершкове масло – для приправлення;

Сіль та перець – до смаку;

Спеції або трави – опціонально, для більш насиченого смаку

Перш ніж почати готувати, переконайтеся, що курячі гомілки належним чином очищені та промиті. Видаліть будь-які непотрібні частини або перешкоди, які можуть бути присутні на гомілках. Після цього промийте їх під холодною водою та обсушіть.

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Розітріть курячі гомілки олією або розплавленим вершковим маслом, щоб дати їм більш приємний смак та запобігти пересушуванню. Додайте сіль та перець. Якщо бажаєте, можете також використовувати свої улюблені спеції або трави, які підкреслять смак курячих гомілок.

Розігрійте духовку до температури приблизно 180-200 градусів Цельсія. Розмістіть курячі гомілки на противні для запікання, залишаючи простір між ними, щоб повітря могло циркулювати. Поставте противень з гомілками у передню частину духовки і запікайте протягом 25-30 хвилин.

Після 25-30 хвилин переверніть курячі гомілки, щоб забезпечити рівномірне запікання з обох сторін. Продовжуйте запікати ще 25-30 хвилин, або доки гомілки не стануть золотистими та соковитими.

Коли курячі гомілки готові, вийміть їх з духовки і дайте трохи охолонути. Потім сервіруйте їх на столі як окрему страву або супроводжуйте гарніром за вашим вибором, наприклад, картоплею чи овочами. Соковиті та ароматні запечені курячі гомілки готові до насолоди. Смачного!

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