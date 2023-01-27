Сергій Притула оголосив терміновий збір: потрібно 430 дронів Mavic 3 на Бахмутсько-Сіверський напрямок

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив про новий мегазбір коштів. Цього разу для ЗСУ планують закупити 430 дронів DJI Mavic 3.

Притула у соцмережах опублікував відео, в якому розповів, що нещодавно був на східному фронті у Донецькій області, де спілкувався з українськими бійцями. Від них він отримав запит на дрони.

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Відео дня

"Ситуація там наразі, м'яко кажучи, складна. Посеред усієї номенклатури там запитів про допомогу, про яку просять наші військові, на перше місце уже давно вийшов "DJI Mavic 3". Потреба у цих дронах колосальна, наші військові ними дуже активно користуються і не менш активно ці дрони падають під дією російських засобів радіоелектронної боротьби, та навіть збиваються стрілецькою зброєю. Зрештою, що гріха таїти, є і френдлі-фаєр", – розповів він.

Притула зауважив, що його фонд "намацав" зараз у Європі у трьох різних точках ці дрони у кількості 430 штук. "Це багато, але і не дешево. 938 тисяч 500 євро загальна вартість цієї великої партії. Якщо ми швиденько зберемо ці кошти, то в межах місяця ці дрони зайдуть партіями 180, 150 і 100 штук відповідно", – додав він.

Як задонатити на дрони DJI Mavic 3:

Поповнення картки у гривні:5168742063537207

PayPal:[email protected]

Інші реквізити:https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

Нагадаємо, раніше Притула оголосив мегазбір на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Згодом, українці задонатили 268 млн грн, і збір було призупинено.

Після цього експрезидент України Петро Порошенко в своєму Facebook-акаунті оприлюднив кошториси на закупки таких самих БТР, а також розповів про отримання ліцензії на їх ввезення в країну.

Пізніше у мережі з'являлися перші повідомлення про завищені суми у благодійному фонді Сергії Притули. Цю інформацію оприлюднив волонтер Назар Смик.

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