Шеф-кухар пояснив, як приготувати ідеально хрустку та золотисту картоплю

Це може розчарувати, коли смажена картопля не виходить хрустка. Щоб цього більше не траплялося, знаменитий шеф-кухар поділився, як приготувати "найкращу" картоплю.

Том Керрідж, володар зірки Мішлена, поділився своїм рецептом "найкращої смаженої картоплі". За його словами, страва завжди буде ідеально хрусткою, повідомляє Express.co.uk.

Рецепт Тома містить лише два інгредієнти, картоплю та олію. Покладіть картоплю у велику каструлю з підсоленою водою і варіть на повільному вогні 10 хвилин або до готовності. Злийте картоплю на друшляк, залишивши трохи води від варіння, і дайте охолонути.

Відео дня

Читайте також: Як пришвидши ти процес варіння картоплі: корисний лайфхак

Виберіть два шматки картоплі, які найбільше розварилися, протріть їх, а потім додайте трохи води, щоб отримати густе картопляне тісто. Охолоджену картоплю обкачати в тісті, потім викласти на деко і охолодити.

Розігрійте духовку до 200-180 градусів Цельсія. Візьміть велику форму для смаження та додайте гарну порцію рослинної олії. Поставте в духовку та нагрівайте на кілька хвилин, потім обережно додайте картоплю в гарячий жир і переверніть, щоб вона покрилася.

Злегка посоліть і обсмажте, не перевертаючи, 40 хвилин. Обережно переверніть картоплю та збільште вогонь до 220-200 градусів. Продовжуйте смажити ще 20 хвилин, ще раз перевернувши, поки вона не стане чудово хрусткою та золотистою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим можна замінити картоплю у стравах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!