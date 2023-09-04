Шеф-повар объяснил, как приготовить идеально хрустящий и золотистый картофель

Это может разочаровать, когда жареный картофель не получается хрустящий. Чтобы этого больше не случалось, знаменитый шеф-повар поделился, как приготовить "лучшую" картошку.

Том Керридж, обладатель звезды Мишлена, поделился своим рецептом "лучшего жареного картофеля". По его словам, блюдо всегда будет идеально хрустящим, сообщает Express.co.uk.

Рецепт Тома содержит всего два ингредиента, картофель и масло. Положите картофель в большую кастрюлю с подсоленной водой и варите на медленном огне 10 минут или до готовности. Слейте картофель на дуршлаг, оставив немного воды от варки, и дайте остыть.

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Выберите два наиболее разварившихся куска картофеля, протрите их, а затем добавьте немного воды, чтобы получить густое картофельное тесто. Охлажденный картофель обвалять в тесте, затем выложить на противень и охладить.

Разогрейте духовку до 200-180 градусов Цельсия. Возьмите большую форму для жарки и добавьте хорошую порцию растительного масла. Поставьте в духовку и нагрейте на несколько минут, затем осторожно добавьте картофель в горячий жир и переверните, чтобы он покрылся.

Слегка посолите и обжарьте, не переворачивая, 40 минут. Осторожно переверните картофель и увеличьте огонь до 220-200 градусов. Продолжайте жарить еще 20 минут, еще раз перевернув, пока она не станет прекрасно хрустящей и золотистой.

Напомним, ранее мы писали о том, чем можно заменить картофель в блюдах.

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