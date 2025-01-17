Сили оборони вразили радіолокаційну техніку окупантів у Бєлгородській області - Генштаб

Українські сили оборони 16 січня завдали ударів по радіолокаційній техніці російських військ у Бєлгородській області РФ. У четвер, підрозділи ракетних військ України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, провели точні удари по військових об’єктах російських окупантів у Бєлгородській області.

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Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку армії РФ. Як повідомляє Генштаб, радіолокаційна станція 92Н6, яка є частиною комплексу С-400, була виведена з ладу, що підтверджує успішність операції.Про це повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, ракетні війська України успішно завдали ударів по позиціях радіолокаційної роти 336-го радіотехнічного полку російської армії. Пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу також підтверджено.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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