Схильні до зрад і дуже ненадійні: названо найгірших чоловіків за знаком зодіаку

Багато жінок мріють, щоб їхній чоловік був відповідальним, вірним, дбайливим, працьовитим і вмів зберігати спокій у найскладніших ситуаціях. Але іноді всі бажання розбиваються об реальність.

За словами астрологів, п'ять знаків зодіаку серед чоловіків є ненадійними. Деякі схильні до зрад, інші не тримають слова і дуже легковажні.

Лев

Уродженці цього знаку зодіаку звикли бути першими у всьому та командувати парадом. І якщо на роботі ця риса дозволяє їм досягти успіху і зайняти керівну посаду, то в особистому житті можливі проблеми. Чоловік-Лев не терпітиме критики від своєї другої половинки, тож про компроміси можна забути. Уродженці цього знаку не підуть на поступки.

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Терези

Терези – товариські та привабливі, вони легко привертають увагу жінок. Однак уродженці цього знаку фліртуватимуть з іншими навіть у шлюбі і можуть піти на зраду. Їхня друга половинка не зможе довіряти їм на всі 100%, оскільки своїх "схильностей" вони навіть не приховують. Терези впевнені в тому, що чарівні, а значить, їм усі повинні прощати.

Водолій

Чоловіки-Водолії найбільше цінують свободу та незалежність. У них першому місці робота, хобі, подорожі, а не сім'я. Уродженці цього знаку не надто люблять дітей, бо бояться, що поява дитини навіть у щасливому шлюбі стане на заваді свободі. Якщо Водолії відчувають, що партнер хоче їх у чомусь обмежити, можуть піти наліво.

Стрільці

Стрільці дуже пристрасні, вони швидко закохуються і, здається, навіть готові звернути гори заради своєї другої половинки. Але проблема в тому, що їхні почуття згасають у короткий термін. Уродженці знаку непостійні, вони шукають гострих відчуттів і можуть зраджувати партнерку без докорів совісті. Стрільці – явно не ті, на кого можна покластися.

Діви

Діви – справжні перфекціоністи, вони дуже прискіпливі та люблять, щоб усе було сплановано та впорядковано. Уродженці цього знаку постійно висуватимуть якісь вимоги до другої половинки та вимагатимуть їх виконання. Крім того, Діви досить скупі, на розкішні подарунки від них розраховувати на варто, та й на найнеобхіднішому вони теж будуть економити.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.