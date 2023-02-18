Склонны к изменам и очень ненадежные: названы худшие мужья по знаку зодиака

Многие женщины мечтают, чтобы их муж был ответственным, верным, заботливым, трудолюбивым и умел сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях. Но иногда все желания разбиваются об реальность.

По словам астрологов, пять знаков зодиака среди мужчин являются самыми ненадежными. Некоторые склонны к изменам, другие не держат слова и очень легкомысленны.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака привыкли быть первыми во всем и командовать парадом. И если на работе данная черта позволяет им добиться успеха и занять руководящую должность, то в личной жизни вероятны проблемы. Мужчина-Лев не потерпит критики от своей второй половинки, поэтому о компромиссах можно забыть. Уроженцы этого знака не пойдут на уступки.

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Весы

Весы – общительные и обаятельные, они без труда привлекают внимание женщин. Однако уроженцы этого знака будут флиртовать с другими даже в браке и могут пойти на измену. Их вторая половинка не сможет доверять им на все 100%, поскольку своих "склонностей" они даже не скрывают. Весы уверены в том, что неотразимы, а значит, им все должны прощать.

Водолей

Мужчины-Водолеи больше всего ценят свободу и независимость. У них на первом месте работа, хобби, путешествия, а не семья. Уроженцы этого знака не слишком любят детей, поскольку боятся, что появление ребенка даже в счастливом браке станет препятствием к свободе. Если Водолеи чувствуют, что партнер хочет их в чем-то ограничить, могут пойти налево.

Стрельцы

Стрельцы очень страстные, они быстро влюбляются и, кажется, даже готовы свернуть горы ради своей второй половинки. Но проблема в том, что их чувства угасают в краткий строк. Уроженцы знака непостоянны, они ищут острых ощущений и могут изменять партнерше без зазрений совести. Стрельцы – явно не те, на кого можно положиться.

Девы

Девы – настоящие перфекционисты, они очень дотошны и любят, чтобы все было спланировано и упорядоченно. Уроженцы этого знака постоянно будут выдвигать какие-то требования второй половинке и требовать их выполнения. Кроме того, Девы достаточно скупые, на роскошные подарки от них рассчитывать на стоит, да и на самом необходимым они тоже будут экономить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.