Скільки відсотків батареї має бути, щоб поставити смартфон на зарядку

Деякі власники смартфонів використовують зарядний пристрій тільки після того, як гаджет повністю розрядився. Але ця звичка призведе до скорочення терміну експлуатації акумулятора.

Зарядка мобільного пристрою при занадто низькому, але не нульовому, рівні заряду – теж не правильно. Відправляти девайс на зарядку слід при більшому заряду батареї.

Читайте також: Що робити, щоб телефон швидко не розряджався за низької температури

Бажано, щоб показник заряду акумулятора мобільного пристрою становив як мінімум 40%, коли ви ставите смартфон на зарядку. Також цей показник не повинен перевищувати 80%.

Відео дня

Такий підхід продовжить "життя" батареї, оскільки вона витримає втричі більше циклів заряджання. Ймовірно, телефон треба буде заряджати кілька разів на день, користуючись такою порадою. Це не завжди виходить, але якщо у вас є така можливість – нею слід скористуватись.

Водночас заряд батареї не завжди слід тримати на рівні 40-80%. Раз на місяць акумулятор варто повністю розрядити, а потім зарядити до 100%. Таке калібрування буде дуже корисним для акумулятора.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!