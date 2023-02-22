'Скоро буде вирішальна фаза': астролог дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні наприкінці березня 2023 року перейде до вирішальної фази, інтенсивні бойові дії можуть закінчитися до кінця року. Проте це буде кінець війни.

Про це заявив ведичний астролог та нумеролог Володимир Бадіян. "Гостра військова фаза має закінчитися цього, 2023 року... Найважливіша і вирішальна фаза (можливо, це навіть буде початок переговорів) з кінця березня почнеться. Тоді почнуться і великі завоювання", – зазначив він.

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За словами Бадіяна, переломний момент, який розпочався 12 лютого, триватиме до 23 березня. У цей період Збройні сили України зможуть повернути частину захоплених Росією територій, імовірно йдеться про південь. Він додав, що питання з Кримом вирішиться у 2023 році, але не виключено, що деякі території ще матимуть особливий статус.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.