'Скоро будет решающая фаза': астролог дал прогноз, когда закончится война в Украине

Война в Украине в конце марта 2023 года перейдет в решающую фазу, интенсивные боевые действия могут закончиться до конца года. Однако это не будет конец войны.

Об этом заявил ведический астролог и нумеролог Владимир Бадиян. "Острая военная фаза должна закончиться в этом, 2023-м году... Самая важная и решающая фаза (возможно, это даже будет начало переговоров) с конца марта начнется. Тогда начнутся и большие завоевания", – отметил он.

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По словам Бадияна, переломный момент, который начался 12 февраля, продлится до 23 марта. В этот период Вооруженные силы Украины смогут вернуть часть захваченных Россией территорий, вероятно, речь идет о юге. Он добавил, что вопрос с Крымом решится в 2023 году, но не исключено, что некоторые территории еще будут иметь особый статус.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.