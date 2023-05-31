Станеться біда: Кого, за народними повір'ями, краще не зустрічати виходячи з дому

У нашому світі існує безліч прикмет та забобонів, пов'язаних з різними аспектами життя, включаючи несподівані зустрічі. Від давніх часів люди спостерігають та вивчають навколишній світ, намагаючись знайти знаки та символи, які можуть передбачити їх долю та результати певних подій.

У цій статті ми розглянемо деякі народні прикмети та забобони, пов'язані з зустріччю певних людей та тварин. Хоча ці вірування не мають наукового підґрунтя, вони відображають цікаві аспекти культури та народних уявлень. Давайте розглянемо їх докладніше.

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Небіжчик, поп або монах, монахиня, жінка, дівчина, свиня або лиса кінь: Згідно з прикметою, якщо одна з цих сутностей назустріч першою потрапить на вашому шляху, то цей день може бути несприятливим для вашого успіху в справах. Це вірування може мати свої коріння в старовинних уявленнях про злі сили або символічному значенні цих об'єктів; Жінка з сірими очима: Зустріч з жінкою з сірими очима, коли ви виїжджаєте з дому, за прикметою, може передвіщати нещастя або перешкоди на вашому шляху. Відсутність досягнення мети може бути пов'язана з цією зустріччю; Старі люди з сірими очима: Ця прикмета стверджує, що коли ви зустрічаєте стару людину обох статей з сірими очима, вам слід почухати якусь частину тіла нижче попереку, щоб уникнути передбачення поганих наслідків. Це пов'язано зі сподіванням негативних пророцтв від таких зустрічей; Собака чи жебрак: Зустріч з собакою або жебраком на початку вашого шляху за цією прикметою означає добру ознаку та успіх в вашому задуманому. Це може вказувати на потенційні сприятливі обставини та долю; Червона корова: Зустріч з червоною коровою може передвіщати добробут. Це може бути пов'язано з позитивними асоціаціями, що виникають з природних та культурних уявлень про цей колір; Зустріч з повними або порожніми предметами: Згідно з цією прикметою, зустріч з кимось, хто несе повні відра, вози або інші предмети, може передбачати успіх в ваших планах. Однак, це може мати протилежне значення, якщо предмети є порожніми; Зустріч з вагітною жінкою: Зустріч з вагітною жінкою, за прикметою, обіцяє вдалий урожай орачеві. Це може бути пов'язано з символікою родючості та плодючості; Зустріч на порозі, на ґанку, на мосту: Прикмета стверджує, що будь-яка зустріч на порозі, на ґанку або на мосту не передвіщає нічого доброго. Це може мати коріння вірі в те, що виходити з дому на таких місцях є небезпечним або незгодним з природним порядком речей.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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