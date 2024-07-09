Служба безпеки отримала нові докази удару по Охматдиту ракетою Х-101 (фото)

Слідчі Служби безпеки України оприлюднили нові докази, які беззаперечно підтверджують, що 8 липня російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві саме ракетою Х-101.

На місці трагедії знайдено уламки двигуна, механізму розкриття крил, блоку постановки завад, обтікача хвостового відсіку, гідроблоку та інших елементів крилатої ракети Х-101, повідомили в СБУ.

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Також виявлено уламки кожуха двигуна з чітко видимими інвентарним та серійним номерами. "Висновки експертів однозначні: це був цілеспрямований удар", - наголошують в СБУ.

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Частини ракети, якою росія вдарила по Охматдиту. Джерело: ssu.gov.ua

Про це свідчать не лише знайдені уламки, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер руйнувань та численні відео- і фотоматеріали.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зранку цього ж дня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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