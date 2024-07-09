Служба безопасности получила новые доказательства удара по Охматдету ракетой Х-101 (фото)

Следователи Службы безопасности Украины обнародовали новые доказательства, безоговорочно подтверждающие, что 8 июля российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве именно ракетой Х-101.

На месте трагедии обнаружены обломки двигателя, механизма вскрытия крыльев, блока постановки помех, обтекателя хвостового отсека, гидроблока и других элементов крылатой ракеты Х-101, сообщили в СБУ.

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Также обнаружены обломки кожуха двигателя с отчетливо видимыми инвентарным и серийным номерами. "Выводы экспертов однозначны: это был целенаправленный удар", - подчеркивают в СБУ.

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Части ракеты, которой россия ударила по Охматдету. Источник: ssu.gov.ua

Об этом свидетельствуют не только найденные обломки, но и анализ траектории полета, характер разрушений и многочисленные видео- и фотоматериалы.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Утром в этот же день россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

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