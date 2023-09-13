Смертельна повінь у Лівії забрала життя 6 тисяч людей, понад 10 тисяч зниклих безвісти (фото та відео)

У Лівії після потужної повені, спричиненої штормом "Даніель", загинули вже понад 6 тисяч людей. Більш як десять тисяч людей зникли безвісти.

За повідомленням Аль Джазіри, міністр цивільної авіації країни Хішем Чкіуат зазначив, що на північному сході Лівії "тіла лежать повсюди — у морі, під будинками".

"Я не перебільшую, коли кажу, що 25% міста Дерна зникло. Багато, багато будинків завалилися", - сказав він.

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Представник МВС підконтрольних Бенгазі східних районів Лівії зауважив, що число загиблих у портовому місті Дерна може перевищувати 5300 осіб.

Зливи, викликані штормом "Даніель", наповнили вади - сухі русла сезонних річок. Прорвало дві греблі, зруйновано мости, змило цілі квартали міста з населенням 100 тисяч, багатьох жителів винесло у море.

Рятувальникам не завжди вдається дістатися потерпілих районів затопленими дорогами. Багато місцевих змушені вручну витягувати тіла з води та бруду.

Жителі Дерни повідомляють, що потонути могли 90% жителів міста. Серед загиблих – жінки, діти, чоловіки, люди похилого віку.

У Червоному Хресті підтвердили, що кількість зниклих безвісти сягає 10 тисяч. Понад 40 тисяч місцевих жителів були змушені залишити свої будинки.

Допомога почала поступати до Дерни лише у вівторок. Уряд у Тріполі направив на схід колони з гуманітарною допомогою, відправив бригади лікарів, рятувальників та кінологів. До регіону прибули пошуково-рятувальні групи з Туреччини, ОАЕ та Єгипту.

Операція утруднена політичною ситуацією в Лівії, поділеної між двома ворогуючими урядами. Через багаторічний конфлікт не вдається належним чином підтримувати цивільну інфраструктуру, включаючи греблі.

Нагадаємо, 8 вересня Марокко сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала.

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