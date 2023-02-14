'Знову іноземець, знову альфонс': Ані Лорак в Instagram показала фото нового коханця Ісаака з Ібиці

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює на росії, у своєму Instagram 14 лютого, у День всіх закоханих, опублікувала фото з чоловіком на ім'я Ісаак Віджрак.

Співачка в соцмережі виклала три світлини, на яких вона обіймається з Ісааком. Вона написала, що це її кохання.

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Відео дня

"Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш на це. Давай святкувати кожну секунду. Моє кохання", – підписала вона ці фото.

Бойфрендом зірки виявився Ісаак Віджрак – 45-річний уродженець Іспанії, прихильник духовних практик, експерт з позитивної карми та викладач йоги. Він живе на Ібіці. Чоловік виховує двох дітей – доньку та сина. На своєму сайті він стверджує, що є нащадком довгої лінії африканських шаманів. А ще стало відомо, що у 2002 році чоловік виграв конкурс краси Містер Іспанія.

До речі, на початку 2023 році співачка вже публікувала відео з Ісааком, проте не розкривала його особистість.

Тим часом підписникам співачки не сподобався її вибір та почали писати, що вона обирає собі "альфонсів".

Нагадаємо, у грудні 2022 року Ані Лорак в Інстаграмі зобразила смуток під час медитації та виклала про це відео.

Також Лорак коментувала російській масований обстріл України у ніч на Новий рік. Проте вона нічого не сказала з приводу російської агресії, а розповіла про брата з Києва, якому довелося у підвалі пити дорогий алкоголь.

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