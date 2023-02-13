День Святого Валентина в Україні: історія та традиції свята

14 лютого в усьому світі відзначають День Святого Валентина, бо, як його ще називають, День всіх закоханих. Цієї доби ми намагаємось провести час з коханими людьми та проявити своє кохання, порадувати другу половинку незабутнім та приємним подарунком. У 2023 році свято Валентинів день припадає на вівторок.

День Святого Валентина – це щорічне свято, назва якого походить від святого Валентина, якого вшановують християни західного обряду в цей день. Попри свою спірну історію виникнення, це свято активно відзначають в Європі та в Україні.

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Історія походження свята

В усіх культурах та традиціях світу, цей день був пов'язаний із коханням та виявом почуттів. Але чому саме 14 лютого?

Відео дня

З давніх-давен, свята відзначали не прив'язуючись до календарної дати, а у дні вшанування святих. Існує версія, що День святого Валентина, який припадає як раз на період парування птахів, з'явився днем пізніше, коли молоді люди шукали собі пару. Дівчина обирала хлопця, а той дарував їй подарунки.

У римо-католиків є 16 святих Валентинів і дві святих Валентини. Відомо, що як мінімум троє із них були римськими мучениками. Один був священником і лікарем у Римі, другий – єпископом в італійському Терні, а третій жив у Єгипті приблизно у 100-153 роках та був одним із кандидатів на пост Папи Римського та у своїх проповідях звеличував цінності шлюбу як втілення християнської любові.

За легендою, християнський священник Валентин, що жив за часів імператора Клавдія II Готського, окрім основного покликання займався природничими науками та медициною. Імператор заборонив воїнам одружуватися, щоб це не заважало їм воювати, а Валентин продовжував таємно вінчати закохані пари, за що його заарештували. За переказами, після ув'язнення Валентин оздоровив сліпу прийомну доньку свого офіцера-охоронця та навернув на християнство всю його родину. Дізнавшись про це, Клавдій II Готський наказав відтяти голову священнику. Це сталось 14 лютого. Валентин до страти встиг написати листа зціленій дівчині, в яку він закохався, та підписав його "Від твого Валентина".

В римо-католицькій церкві святого Валентина офіційно вважають покровителем людей, які страждають на нервові захворювання, а не покровителем закоханих. Його часто зображають на іконах в одязі священника або єпископа, який оздоровлює юнака від епілепсії.

Найбільш логічною вважають версію, що День святого Валентина у християнські часи замінив собою язичницьке свято Луперкалій. У 496 році Папа Римський Геласій заборонив святкування Лупекарію 15 лютого та оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

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Традиції на День святого Валентина

В усьому світі існують свої особливі традиції та звичаї на 14 лютого. Хтось вважає, що це свято стало суто комерційним, а повсюдні нагадування про це свято – це лише маркетинговий трюк. Так чи інакше, 14 лютого традиційно дарують подарунки своїм коханим. Наприклад, у Франції це ювелірні прикраси, в Японії – кондитерські вироби, а в Данії – засушені квіти.

В цей день також заведено дарувати валентинки – це невелика вітальна листівка у формі сердечка або оздоблена серцями, з теплими побажаннями, словами кохання, освідченнями чи навіть милими жартами. Одержувач має здогадатися, хто надіслав привітання. Традиційний колір валентинки – червоний або рожевий. Часто валентинки роблять своїми руками.

У сучасному світі це свято набуває усе більшої популярності, а разом із ним і традиція дарувати щось в цей день своїм другим половинкам. Нині Свято всіх закоханих носить суто романтичний характер. В Україні це дуже популярна дата для укладання шлюбу та заручин.

Обираючи подарунок до Дня Святого Валентина, важливо враховувати побажання та захоплення свого партнера. Якщо ви хочете обрати дійсно гарний подарунок хлопцю або дівчині на День святого Валентина, візьміть собі на озброєння декілька ідей, які ми зібрали для вас.

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