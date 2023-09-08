Пікантна закуска, що зігріє: Як замаринувати гострі перці на зиму
Маринований гострий перець є чудовим доповненням до різних страв і може стати смачною закускою. Приготування такого перцю на зиму виявляється досить простим і не вимагає стерилізації, що робить його популярним серед господарок.
За допомогою цього рецепта ви зможете насолоджуватися смачним маринованим перцем протягом зимового періоду без зайвих зусиль, розповідають на Youtube-каналі Смачна Їжа.
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Ось рецепт для приготування цієї смакоти з мінімальною кількістю інгредієнтів.
Інгредієнти на 2 банки по 0,5 л:
- 500 г гострого перцю,
- 2 зубчики часнику,
- 2 лаврових листи,
- 3 ст. ложки цукру,
- 2 ст. ложки солі,
- 50 мл оцту 9%,
- 8 горошків запашного перцю,
- 2 бутони гвоздики,
- 8 горошків чорного перцю,
- кріп.
Приготування:
- Готувати гострий перець найкраще в рукавичках, оскільки деякі люди можуть мати небажану шкірну реакцію на чилі.
- Банки заздалегідь простерилізуйте в каструлі з окропом, духовці або мікрохвильовій печі. Для вказаної кількості інгредієнтів знадобляться лише дві півлітрові банки.
- На дно кожної банки покладіть лавровий лист, 1 розрізаний зубчик часнику, пару суцвіть кропу, запашного та чорного перцю (по 4 горошини) і 1 гвоздику.
- Потім щільно укладіть чистий та сухий гострий перець. Не потрібно видаляти насіння або різати хвостики перцю для цього рецепту.
- Залийте перець киплячою водою до верху банки і залиште на 10 хвилин, після чого зливаєте воду. Повторіть цю операцію. Потім зливаєте воду в каструлю і готуєте маринад. Додайте сіль та цукор і доведіть до кипіння.
- Коли маринад закипить, додайте оцет і добре перемішайте. Потім залийте гострий перець готовим маринадом і закатайте банки. Не потрібно стерилізувати такий маринований перець: залиште банки до остигання, а потім приберіть на зберігання до зими.
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