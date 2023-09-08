Согревающая пикантная закуска: Как замариновать острые перцы на зиму

Маринованный острый перец является отличным дополнением к разным блюдам и может стать вкусной закуской. Приготовление такого перца на зиму оказывается достаточно простым и не требует стерилизации, что делает его популярным среди хозяек.

С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться вкусным маринованным перцем в течение зимнего периода без лишних усилий, рассказывают на Youtube-канале Вкусная еда.

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Вот рецепт для приготовления этой вкусности с минимальным количеством ингредиентов.

Ингредиенты на 2 банка по 0,5 л.

500 г острого перца,

2 зубчика чеснока,

2 лавровых листа,

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3 ст. ложки сахара,

2 ст. ложки соли,

50 мл уксуса 9%,

8 горошков душистого перца,

2 бутона гвоздики,

8 горошек черного перца,

укроп.

Приготовление:

Готовить острый перец лучше в перчатках, поскольку некоторые люди могут иметь нежелательную кожную реакцию на чили. Банки заранее простерилизуйте в кастрюле с кипятком, духовкой или микроволновкой. Для указанного количества ингредиентов понадобятся всего два пол-литровых банка. На дно каждой банки положите лавровый лист, 1 разрезанный зубчик чеснока, пару соцветий укропа, душистого и черного перца (по 4 горошины) и 1 гвоздику. Затем плотно уложите чистый и сухой перец. Не следует удалять семена или резать хвостики перца для этого рецепта. Залейте перец кипящей водой вверх банки и оставьте на 10 минут, после чего сливаете воду. Повторите операцию. Затем сливаете воду в кастрюлю и готовите маринад. Добавьте соль и сахар и доведите до кипения. Когда закипит маринад, добавьте уксус и хорошо перемешайте. Затем залейте перец готовым маринадом и закатайте банки. Не нужно стерилизовать такой маринованный перец: оставьте банки до остывания, затем уберите на хранение до зимы.

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