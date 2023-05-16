Бур'яни зникатимуть на очах: топ-5 потужних природних засобів від городніх проблем

Боротьба з бур'янами на городі та в саду це, мабуть, найнеприємніший процес для тих, хто любить доглядати за посівами. Звичайно, можна використати хімічні засоби для знищення цих "шкідників", але тоді під загрозою будуть й самі рослини, які ви висадили й обробляєте їх.

Для тих, хто прагне нестандартно розв'язувати цю проблему, існують так звані "народні методи" проти бур'янів.

Як зробити потужний і натуральний знищувач бур'янів?

Спробуйте позбутися городніх шкідників оцтом та засобом для миття посуду. Все, що вам знадобиться, це 500 мл оцту (9%), 100 грамів солі та 2 столові ложки засобу для миття посуду.

Змішайте ці інгредієнти, залийте у пляшку з розпилювачем, або у пульверизатор та залиште трохи настоятися. Рано вранці оббризкайте бур'яни та ґрунт коло них. Намагайтеся, аби ця рідина не потрапила на рослини, які ростуть поряд.

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Експертка із садівництва Ерінн Вітц розповіла виданню Sante, що у такому засобі кожен інгредієнт показує ефективність. Оцет негативно впливає на клітини рослин. Сіль зневоднює бур'яни і не дає їм поглинати вологу. Рідина для миття посуду - це поверхнево-активна речовина, яка дозволяє оцту та солі прилипати до поверхні рослин.

Спирт – це ще один швидкий спосіб позбутися від бур’янів. Потрібно взяти 4 склянки води, 2 столові ложки спирту та змішати. Таким розчином обприскують бур'яни у теплі та сонячні дні. Спирт висушує непотрібні рослини.

Харчова сода – полийте ґрунт біля бур'янів, а потім насипте зверху соду, щоб вона також потрапляла й на листя і стебла "поганих рослин". За необхідності повторіть це через кілька тижнів, щоб видалити бур’яни, які залишаються. Зазначається, що харчова сода ефективна проти бур’янів завдяки своїй здатності поглинати вологу з рослинних тканин.

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Лимонний сік – завдяки високому вмісту лимонної кислоти цей цитрусовий фрукт завдає шкоди бур’янам, які ростуть по всьому саду. Вам просто потрібно налити сік п’яти лимонів у велику пляшку, перш ніж використовувати його для поливу бур’янів. Розбризкайте рідину на бур'яни, коли на вулиці буде сухо. За день-два непотрібні бур’яни засохнуть і зів’януть.

Сіль – хлорид натрію, що міститься в солі, особливо шкідливий для рослин. При високій дозі вся рослинність, яка контактує з продуктом, гине від зневоднення. Крім того, сіль має значний вплив на рН ґрунту, а також може впливати на сусідні рослини. Тому його слід розчиняти у воді перед кожним застосуванням: змішайте одну частину кухонної солі з двома-трьома частинами води. Розпиліть розчин безпосередньо на бур'яни.

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