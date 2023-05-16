Сорняки будут исчезать на глазах: топ-5 мощных природных средств от огородных проблем

Борьба с сорняками на огороде и в саду это, пожалуй, самый неприятный процесс для тех, кто любит ухаживать за посевами. Конечно, можно использовать химические средства для уничтожения этих "вредителей", но тогда под угрозой будут и сами растения, которые вы высадили и возделываете их.

Для тех, кто стремится нестандартно решать эту проблему, существуют так называемые "народные методы" против сорняков.

Как сделать мощный и натуральный уничтожитель сорняков?

Попытайтесь избавиться от огородных вредителей уксусом и средством для мытья посуды. Все, что вам понадобится, это 500 мл уксуса (9%), 100 г соли и 2 столовые ложки средства для мытья посуды.

Смешайте эти ингредиенты, залейте в бутылку с распылителем или в пульверизатор и оставьте немного настояться. Ранним утром обрызгайте сорняки и почву вокруг них. Старайтесь, чтобы эта жидкость не попала на растущие рядом растения.

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Эксперт по садоводства Эринн Витц рассказала изданию Sante, что в таком средстве каждый ингредиент показывает эффективность. Уксус отрицательно влияет на клетки растений. Соль обезвоживает сорняки и не дает им поглощать влагу. Жидкость для мытья посуды – это поверхностно-активное вещество, которое позволяет уксусу и соли прилипать к поверхности растений.

Спирт – это еще один быстрый способ избавиться от сорняков. Нужно взять 4 стакана воды, 2 столовых ложки спирта и смешать. Таким раствором опрыскивают сорняки в тёплые и солнечные дни. Спирт иссушает ненужные растения.

Пищевая сода – полейте почву у сорняков, а затем насыпьте сверху соду, чтобы она также попадала и на листья и стебли "плохих растений". При необходимости повторите это через несколько недель, чтобы удалить остающиеся сорняки. Отмечается, что пищевая сода эффективна против сорняков благодаря своей способности поглощать влагу из растительных тканей.

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Лимонный сок – благодаря высокому содержанию лимонной кислоты этот цитрусовый фрукт наносит вред сорнякам, произрастающим по всему саду. Вам просто нужно налить сок пяти лимонов в большую бутылку, прежде чем использовать его для полива сорняков. Разбрызгайте жидкость на сорняки, когда на улице будет сухо. Через день-два ненужные сорняки засохнут и увянут.

Соль – хлорид натрия, содержащийся в соли, особенно вреден для растений. При высокой дозе вся растительность, контактирующая с продуктом, погибает от обезвоживания. Кроме того, соль оказывает значительное влияние на рН почвы, а также может влиять на соседние растения. Поэтому его следует растворять в воде перед каждым употреблением: смешайте одну часть поваренной соли с двумя-тремя частями воды. Распылите раствор непосредственно на сорняки.

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