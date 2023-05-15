Скорее будет расти и даст больше плодов: для чего рассаду перца поливать йодом

Даже опытным огородникам не всегда удается вырастить сильные и урожайные кусты перца. Это растение капризно и часто страдает от вредителей.

Перец нуждается в особых условиях для роста и ухода, особенно подкормки – как перед высадкой в почву, так и в течение всего периода роста. Когда перец начинает цвести, его удобряют минеральными удобрениями и раз в неделю поливают раствором йода.

Для этого используют 5 капель йода на литр воды. Если йод добавить больше, растение может погибнуть.

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В период формирования плодов перец тоже нуждается в подкормке. Некоторые огородники подкапывают под кусты перцев яичную скорлупу или кожуры от бананов. Еще можно приготовить настой из разнотравья: измельчить листья подорожника, мать-и-мачехи, одуванчики, крапивы, мокрицы и залить водой в соотношении 1:5. Настаивают средство неделю, а затем используют по литру на каждый куст.

Важный момент: подкормку перцев проводят обычно утром или вечером, когда солнце не слишком ярко светит, а на улице не жарко и нет дождя.

Еще перец любит золу, она не только подпитывает кусты, но и защищает растение от вредителей.

Чтобы перец рос быстрее, можно приготовить дрожжевой раствор – 1 кг мокрых дрожжей настаивается в 5 л воды целый день в темном и теплом месте). Затем в раствор добавляют 2-3 ложки золы и используют для полива.

В период плодоношения перец подкармливают птичьим пометом или перегноем. Но только раствором, иначе корневая система просто "сгорит". Обычно такие удобрения смешивают с водой в пропорции 1:10, а перегной 1:5. Полученный раствор подливают под корни растений. Сочетать эти средства их не рекомендуется – поливайте либо раствором перегноя, либо раствором помета.

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Повысить урожайность и вкус перца можно йодным удобрением. На литр воды берется не больше 2 капель йода и 100 мл сыворотки. После тщательного перемешивания можно использовать раствор по назначению.

Своевременное внесение удобрений под кусты может не только повысить урожайность или улучшить вкус плодов, но и спасти жизнь растению, капризному в развитии.

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