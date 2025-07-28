Спаса-2025: коли святкуємо та які продукти можна святити

Щороку в розпал серпня українці відзначають Яблучний Спас — традиційне свято, що має глибоке коріння в народній культурі. Здавна воно символізувало щедрість землі, завершення літа та початок осіннього періоду.

Хоча сьогодні значення цього свята дещо втратило свій масштаб, пам’ять про нього зберігається, і українцям важливо знати, коли саме воно відбувається і яких звичаїв слід дотримуватись. Про це пише Уніан.

Після переходу Православної церкви України на новий календар, Яблучний Спас тепер святкують 6 серпня — у день Преображення Господнього. Цей день має й глибокий релігійний зміст, адже саме тоді, за біблійними текстами, Ісус Христос явив свою божественну природу. Ті ж, хто дотримується юліанського календаря, відзначають Яблучний Спас 19 серпня.

У народній традиції Другий Спас асоціювався передусім із збиранням урожаю. Господарі несли до храму яблука, груші, виноград, сливи, абрикоси, молоді колоски пшениці, а також мед. Ці дари освячували, після чого пригощали ними родичів, сусідів, особливо дітей і знедолених. Частину врожаю обов’язково залишали для померлих родичів і несли на цвинтар, згадуючи їх у молитвах.

У цей день на столах були пісні страви, адже триває Успенський піст. Традиційно готували кашу, хліб, рибу, печені яблука, вареники та оладки, але трапезу починали саме з освячених яблук. За вечерею згадували покійних, залишаючи для них окрему тарілку.

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Особливе значення мав Спас для пасічників — вони дякували за врожай меду, доглядали вулики та освячували продукти бджільництва. З воску, зібраного в цей період, часто виготовляли свічки для храмів і домашніх ікон.

Існував і особливий звичай на бажання: відкусити перше освячене яблуко і подумки загадати щось потаємне.

Втім, цього дня існували й певні заборони. Не слід їсти м’ясо чи яйця, адже триває піст. Також не рекомендується влаштовувати гучні забави, вживати алкоголь, сваритися з близькими чи працювати по дому. Наші предки вважали, що вбивати комах у цей день — погана прикмета. А якщо з’їсти яблуко до його освячення, це могло обернутися неприємностями.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна брати до церкви на Медовий Спас.

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