Спаса-2025: когда празднуем и какие продукты можно святить

Ежегодно в разгар августа украинцы отмечают Яблочный Спас — традиционный праздник, имеющий глубокие корни в народной культуре. Издавна оно символизировало щедрость земли, завершение лета и начало осеннего периода.

Хотя сегодня значение этого праздника несколько утратило свой масштаб, память о нем сохраняется, и украинцам важно знать, когда именно он происходит и каких обычаев следует соблюдать. Об этом пишет Униан.

После перехода Православной церкви Украины на новый календарь Яблочный Спас теперь празднуют 6 августа — в день Преображения Господня. Этот день имеет и глубокое религиозное содержание, ведь именно тогда, по библейским текстам, Иисус Христос явил свою божественную природу. Те же, кто следует юлианскому календарю, отмечают Яблочный Спас 19 августа.

В народной традиции Второй Спас ассоциировался, прежде всего, с уборкой урожая. Хозяева несли в храм яблоки, груши, виноград, сливы, абрикосы, молодые колосья пшеницы, а также мед. Эти дары освящали, после чего угощали ими родственников, соседей, особенно детей и отверженных. Часть урожая обязательно оставляли для умерших родственников и уносили на кладбище, вспоминая их в молитвах.

В этот день на столах были песни, ведь продолжается Успенский пост. Традиционно готовили кашу, хлеб, рыбу, печеные яблоки, вареники и оладьи, но трапезу начинали именно с освященных яблок. За ужином вспоминали усопших, оставляя для них отдельную тарелку.

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Особое значение имел Спас для пчеловодов — они благодарили за урожай меда, ухаживали за ульями и освящали продукты пчеловодства. Из воска, собранного в этот период, часто изготовляли свечи для храмов и домашних икон.

Существовал и особый обычай по желанию: откусить первое освященное яблоко и мысленно загадать что-то сокровенное.

Впрочем, в этот день существовали и некоторые запреты. Не следует есть мясо или яйца, ведь идет пост. Также не рекомендуется устраивать громкие забавы, употреблять алкоголь, ссориться с близкими или работать по дому. Наши предки считали, что убивать насекомых в этот день – плохая примета. А если съесть яблоко до его освящения, это могло обернуться неприятностями.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя брать в церковь на Медовый Спас.

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