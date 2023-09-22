США вперше надішлють Україні ATACMS — NBC News

Ще від початку цього року Україна проводила перемовини зі США щодо передачі ракет великої дальності ATACMS. Очікувалося, що Штати оголосять про це рішення 21 вересня під час візиту Зеленського до Вашингтона, але цього не сталося.

Однак за даними NBC News, президент Америки Джо Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати нададуть "невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги у війні з Росією". Про це виданню повідомили одразу троє офіційних осіб США та представник Конгресу. Коли вони будуть передані й у якій кількості – поки невідомо.

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"Офіційні особи, які не були уповноважені говорити публічно, не сказали, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення", – повідомляє видання.

Представники оборонного відомства заявили, що США не мають великого запасу надлишкових ATACMS, які мають більше корисного навантаження, ніж традиційна артилерія, щоб надати їх Україні. Крім того, деякі чиновники у Вашингтоні чинили опір постачанню такої далекобійної зброї через побоювання, що це розширить війну з Росією.

Представник Конгресу сказав, що досі тривають дебати щодо типу ракет, які будуть відправлені, і скільки їх буде доставлено в Україну.

Тим часом Washington Post пише, що адміністрація Байдена близька до рішення надати Україні модифікацію ATACMS із касетною бойовою частиною.

Зазначається, що ATACMS із касетним озброєнням із радіусом дії від 45 до 190 миль, залежно від обраної версії, може дозволити Україні завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів і маршрутах матеріально-технічного забезпечення далеко за російськими лініями фронту та окопаними оборонними спорудами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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