США впервые пришлют Украине ATACMS – NBC News

Еще с начала этого года Украина проводила переговоры с США по передаче ракет большой дальности ATACMS. Ожидалось, что Штаты объявят об этом решении 21 сентября во время визита Зеленского в Вашингтон, но этого не произошло.

Однако по данным NBC News, президент Америки Джо Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят "небольшое количество ракет дальнего радиуса действия для помощи в войне с Россией". Об этом изданию сообщили сразу три официальных лица США и представитель Конгресса. Когда они будут переданы и в каком количестве – пока неизвестно.

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"Официальные лица, не уполномоченные говорить публично, не сказали, когда будут доставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление", – сообщает издание.

Представители оборонного ведомства заявили, что у США нет большого запаса избыточных ATACMS, которые имеют более полезную нагрузку, чем традиционная артиллерия, чтобы предоставить их Украине. Кроме того, некоторые чиновники в Вашингтоне сопротивлялись поставке такого дальнобойного оружия из-за опасений, что это расширит войну с Россией.

Представитель Конгресса сказал, что до сих пор продолжаются дебаты относительно типа ракет, которые будут отправлены, и сколько они будут доставлены в Украину.

Тем временем Washington Post пишет, что администрация Байдена близка к решению предоставить Украине модификацию ATACMS с кассетной боевой частью.

Отмечается, что ATACMS с кассетным вооружением с радиусом действия от 45 до 190 миль, в зависимости от выбранной версии, может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и маршрутам материально-технического обеспечения далеко за российскими линиями фронта и окопанными оборонными сооружениями.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

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