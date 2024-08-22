Стало відомо, якою буде погода на День державного прапора України 2024
В Україні до кінця серпня очікуються температурні гойдалки. Спека, яка нині домінує, буде то спадати, то повертатися.
Синоптиця Наталка Діденко оприлюднила детальний прогноз щодо погодних умов в Україні. За її словами, "комфортна погода" очікується лише на початку вересня.
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У п'ятницю, 23 серпня, на День Державного прапора в Україні очікується спекотна та суха погода. Дощ можливий лише на ніч на Донеччині, очікується гроза.
Температура повітря на півдні, сході та в більшості центральних областей підійметься до 35 градусів.
Не вище 30 градусів очікується на заході, півночі, у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.
У Києві спека послабне до 27 градусів, а от 24 серпня в столиці знову почне теплішати. На День Незалежності очікується 29 градусів.
"А з неділі спека знову посилиться. Дихнути легше можна буде 1-2 вересня, температура повітря знизиться до комфортної", – додала Діденко.
Раніше синоптики розповіли про погоду в Україні на вересень.
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