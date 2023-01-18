Стало відомо, чи будуть складати учні 4-х та 9-х класів ДПА у цьому році

В міністерстві освіти пояснили, як відбуватиметься оцінювання учнів 4-х та 9-х класів в наприкінці 2023 року. Таким чином у відомстві відреагували на недостовірну інформацію у деяких ЗМІ.

Пояснення опубліковане на сайті МОН. Там посилаються на відповідний наказ, який передбачає скасування державної підсумкової атестації.

Зазначається, що учні, які завершують 4 та 9 класи у 2023 році, державну підсумкову атестацію у школах не складатимуть. Документ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Йдеться про наказ від 11.01.2023 року № 19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році", який надіслано до Міністерства юстиції.

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Нагадаємо, що восени представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у 2022/2023 навчальному році учні написав, що учні, які отримують повну загальну середню освіту, звільняються від проходження ДПА.

Крім того, прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку.

Нещодавно деякі ЗМІ почали повідомляти, що ДПА в Україні не скасовується. Також було опубліковано список дисциплін, з яких повинні бути складені іспити.

ДПА — державна підсумкова атестація — це перевірка того, наскільки освітній рівень випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів відповідає державним вимогам.

Зазначимо, що у 2022 році через війну в Україні скасували ДПА, ЗНО та вступні іспити.

Випускники складали національний мультипредметний тест, а бакалаври, які вступали на магістратуру – магістерський комплексний тест.

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