Стало відомо, чи складатимуть учні 4-х та 9-х класів ДПА у цьому році

В министерстве образования объяснили, как будет проходить оценивание учеников 4-х и 9-х классов в конце 2023 года. Таким образом, в ведомстве отреагировали на недостоверную информацию в некоторых СМИ.

Объяснение опубликовано на сайте МОН. Там ссылаются на соответствующий приказ, предусматривающий отмену государственной итоговой аттестации.

Отмечается, что учащиеся, завершающие 4 и 9 классы в 2023 году, государственную итоговую аттестацию в школах проходить не будут. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Речь идет о приказе от 11.01.2023 года № 19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году", направленного в Министерство юстиции.

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Напомним, что осенью представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в 2022/2023 учебном году сообщил, что учащиеся, получающие полное общее среднее образование, освобождаются от прохождения ГНА.

Кроме того, прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования, который осуществлялся в этом году в особом порядке.

Недавно некоторые СМИ начали сообщать, что ГНА в Украине не отменяется. Также был опубликован список дисциплин, по которым должны быть сданы экзамены.

ГНА (ДПА) — государственная итоговая аттестация — это проверка того, насколько уровень выпускников общеобразовательных учебных заведений I, II, III ступеней и профессионально-технических учебных заведений соответствует государственным требованиям.

Отметим, что в 2022 году из-за войны в Украине отменили ГНА, ВНО и вступительные экзамены.

Выпускники сдавали национальный мультипредметный тест, а бакалавры, которые поступали на магистратуру – магистерский комплексный тест.

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