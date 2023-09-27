Вартість одного пуску 45 тисяч доларів: аеророзвідники 116-ї бригади виявили російську ППО (відео)

Аеророзвідники Solovey 116-ої окремої бригади сил територіальної оборони виявляють системи ворожої ППО. Це стало можливим за допомогою БпАК “Чаклун".

Про це повідомили в СтратКом ЗСУ в Telegram. Зазначили, що вартість одного пуску ворожого переносного зенітно-ракетного комплексу складає від 45 тисяч доларів.

Група аеророзвідки Solovey 116-ої окремої бригади сил територіальної оборони виявляють системи ворожої ППО завдяки БпАК “Чаклун", періодично запускаючи базові комплектації крил, як окрему приманку, йшлося в повідомленні.

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Зокрема, від 45 тисяч доларів коштує один запуск російського ПЗРК, тоді як вартість пусків різних ЗРК – сотні тисяч доларів.

У відео, яке опублікували українські бійці, видно, як безпілотник веде повітряну розвідку та виявляє російську протиповітряну систему. Ворожий ПЗРК здійснив пуск, який також потрапив у ролик. Після цього військові продовжили вести аеророзвідку, під час якої зафіксували ще декілька пусків.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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