Стоматологи назвали 10 щоденних звичок, які руйнують ваші зуби

Кожен бажає мати здорову та красиву усмішку, і уникати частих візитів до стоматолога. З дитинства нам наголошують, що дотримання гігієни ротової порожнини є ключем до здорових зубів. Однак у щоденному догляді ми часто допускаємо помилки, які можуть призвести до пошкодження зубної емалі та важких стоматологічних захворювань, повідомляється на сайті Сучасної сімейної стоматології.

Гризти різні предмети

Часто люди гризуть нігті та різні предмети, такі як ручки і олівці. Це може призвести до накопичення шкідливих бактерій та їх потрапляння в ротову порожнину, що може викликати появу зубного нальоту, карієсу і інших стоматологічні проблеми, а іноді навіть сприяти отруєнням і шлунковим захворюванням.

Клацання насіння

Часте клацання насіння також може пошкодити зубну емаль. Якщо ви користуєтеся зубами для очищення насіння від шкірочок, це може спричинити стирання зубів, що зможе виправити лише реставрація зубів. Тому краще чистити насіння руками чи їсти вже очищене.

Паління

Паління - це найвідоміша шкідлива звичка, яка має негативний вплив на здоров'я всього організму, зокрема на стан зубів. Нікотин накопичується на зубах, роблячи їх жовтими, а речовини, які містяться в сигаретах, сприяють розвитку карієсу та пошкоджують емаль.

Солодкі напої

Напої з цукром і лимонною кислотою можуть призвести до появи карієсу і зубного нальоту. Якщо важко відмовитися від газованої води, то важливо регулярно відвідувати стоматолога для своєчасного лікування карієсу на ранній стадії.

Вживання морозива та льоду

Важко відмовитися від морозива, особливо влітку. Але слід пам'ятати, що холод негативно впливає на зуби. Ще гірше, якщо ви споживаєте морозиво, а потім запиваєте гарячою кавою, оскільки різкі перепади температури можуть шкодити зубам.

Відкривання кришок зубами

Багато людей звикли використовувати зуби для відкривання або відкручування різних предметів. Ці дії можуть сточувати емаль і, в деяких випадках, навіть ламати зуби. Краще використовувати спеціальні інструменти, щоб не пошкодити зуби.

Неправильний вибір зубної щітки

Важливо не вибирати занадто жорсткі зубні щітки, оскільки вони можуть пошкодити емаль та ясна. З іншого боку, занадто м'яка щітка не ефективно видаляють зубний наліт. Найкраще обирати зубну щітку середньої жорсткості.

Читайте також: Чому не можна впирати язик у зуби і як знайти правильну позицію язика в роті

Часте використання жуйки

Для освіження дихання не завжди потрібно використовувати жувальну гумку. Вона може пошкодити пломби, застрягати між зубами і містить цукор, що негативно впливає на зуби. Найкраще замість жуйки використовувати спеціальний ополіскувач для рота або просто промивати рот водою

Боріться з бруксизмом

Бруксизм – скорочення жувальних м’язів у ві сні, яке людина не може контролювати. Наслідки такої звички – зношування емалі, утворення мікротріщин, руйнування зубів. Тож якщо ви виявили в себе таку шкідливу звичку – негайно зверніться до лікаря, бо самому з нею справитись неможливо.

Зловживання кавою і червоним вином

У цих напоях містяться барвники, які надають зубам жовтого і коричневого відтінку. А крім того, кофеїн і алкоголь викликають пом'якшення зубів, провокують карієс і сухість у роті.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити зуби вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!