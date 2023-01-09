Прихильники Шарія у Дніпрі готувалися до масових акцій проти України – подробиці від СБУ

У Дніпрі силовики знайшли прихильників зрадника та проросійського блогера Анатолія Шарія, які організували підпільний осередок "Партії Шарія". Вони збиралися проводити в регіоні масові заворушення.

У Службі безпеки України повідомили, що на Дніпропетровщині були проведені контрдиверсійні заходи. Під час них силовики провели обшуки у приміщеннях проросійського осередку партії Шарія та знайшли інструкції щодо провокації масових акцій непокори під час проведення громадських заходів.

З'ясувалося, що прибічники Шарія у разі наближення лінії фронту до Дніпропетровщини, або у разі захоплення регіону, планували вуличні акції на підтримку окупантів.

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Цей заборонений партійний осередок організував виходець з Донецької області – він приїхав до Дніпра та оформився як переселенець. Чоловік організував підпільний осередок партії Шарія у власній оселі та налаштував зв'язок з представниками шарія, які переховуються за кордоном.

Зокрема, під час обшуків у зрадника знайшли:

Підготовані "угоди" про нерозголошення інформації щодо їхніх дій проти України.

Склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову "звітність" – зрадник ретельно нотував, скільки він витратив на проведення антиукраїнської діяльності.

Наразі силовики розшукують усіх причетних до створення цього шарійського підпілля.

Довідково: Анатолій Шарій – популярний відеоблогер, відомий різкою критикою української влади та прихильників Майдану.

Шарія підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 ("Державна зрада") та ст. 161 ("Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак").

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура Литви розпочала розслідування щодо можливого відмивання грошей Шарієм.

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