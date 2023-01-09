Сторонники Шария в Днепре готовились к массовым акциям против Украины – подробности от СБУ

В Днепре силовики нашли сторонников предателя и пророссийского блогера Анатолия Шария, организовавших подпольную ячейку "Партии Шария". Они собирались проводить в регионе массовые беспорядки.

В Службе безопасности Украины сообщили, что на Днепропетровщине были проведены контрдиверсионные мероприятия. Во время них силовики провели обыски в помещениях пророссийской организации партии Шария и нашли инструкции по провокации массовых акций неповиновения во время проведения общественных мероприятий.

Выяснилось, что сторонники Шария в случае приближения линии фронта к Днепропетровщине или в случае захвата региона планировали уличные акции в поддержку оккупантов.

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Этот запрещенный партийный центр организовал выходец из Донецкой области – он приехал в Днепр и оформился как переселенец. Мужчина организовал подпольный центр партии Шария в собственном доме и настроил связь с представителями Шария, которые скрываются за границей.

В частности, во время обысков у предателя нашли:

Подготовлены "соглашения" о неразглашении информации об их действиях против Украины.

Составы с враждебными изданиями, листовками и финансовую "отчетность" – предатель тщательно записывал, сколько он потратил на проведение антиукраинской деятельности.

В настоящее время силовики разыскивают всех причастных к созданию этого шарийского подполья.

Справка: Анатолий Шарий – популярный видеоблогер, известный резкой критикой украинской власти и сторонников Майдана.

Шария подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков").

Напомним, ранее Генпрокуратура Литвы начала расследование по возможному отмыванию денег Шарием.

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