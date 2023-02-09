Сукулент з ведмежими "лапками": догляд, пересадка та розмноження котиледону

Котиледон – багаторічна рослина сімейства Товстянкові, що вважається сукулентом. Залежно від виду, може бути у формі невеликого кущика, деревця (використовують для створення бонсай) або стелитись по землі в горщику, покриваючи всю поверхню. Висота рослини в середньому становить близько 25-65 см. Зростає дуже повільно. Стебла та листя м'ясисті, пофарбовані в кольори від світло зеленого до червоного. Характерною особливістю є те, що стебло в міру дорослішання деревеніє, покриваючись своєрідною корою, коричневого кольору. Що стосується листя, то воно або низько посаджено і черешок повністю відсутня, або він є, але дуже маленький. Форма листа залежить від різновиду. Так, наприклад, бувають трикутні, овальні, округлі, ромбічні або ланцетні листки.

Освітленість

Котиледон потребує яскравого освітлення з прямими променями сонця, тому для його розміщення рекомендується віддати перевагу вікну на південній стороні. Також така квітка цілком нормально росте і на вікнах західного та східного напрямку, але в цьому випадку вона може не зацвісти. Зрозуміти, що світла мало, можна по стеблах, що витягнулися, і подрібнілих листових пластинах.

Температурний режим

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Влітку рослина найкраще почувається при температурі від 18 до 20 градусів. Варто пам'ятати, що в цей період вона потребує дуже частих провітрювань. Найкраще в теплу пору року її перенести на вулицю (у сад, на балкон).

У зимовий час така сукулентна рослина потребує прохолоди (від 10 до 15 градусів). Якщо в кімнаті буде холодніше, то рослина, як правило, хворіє – її листя стає м'яким і млявим. Але тепла зимівля також не рекомендована котиледону, тому що в цьому випадку може не початися цвітіння.

Як поливати

Ця рослина звикла до посушливих кліматичних умов. У зв'язку із цим полив здійснюють досить обережно. Влітку поливати потрібно тільки після того, як субстрат добре просохне. При прохолодній зимівлі полив можна взагалі не здійснювати. Якщо ж зимівля тепла, то поливають так само, як і влітку. Якщо в грунті буде систематично застоюватися рідина, то це сприятиме розвитку кореневої, а також листової гнилі.

Поливають м'якою водою кімнатної температури, яка перед цим повинна добре відстоятися.

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Вологість

Цілком нормально росте і розвивається за низької вологості повітря міської квартири. Рослині не потрібно додатково підвищувати вологість повітря у жодний спосіб.

Обрізка

Не потребує формуючих обрізок. Однак рекомендується проводити систематичну прищипку високорослим рослинам, щоб стримувати їх зростання.

Землесуміш

Підходящий грунт повинен бути кам'янистим, пухким і не насиченим поживними речовинами. Щоб приготувати ґрунтосуміш, потрібно з'єднати листову та глинисто-дернову землю, дрібненький гравій та крупнозернистий пісок, при цьому взяти їх у рівних частках. Також потрібно всипати в суміш невелику кількість деревного вугілля та кісткового борошна.

Для посадки так само можна придбати готовий ґрунт для кактусів та сукулентів, але в нього потрібно всипати битий керамзит.

Добриво

Такій рослині підживлення майже не потрібне. У весняно-осінній період їй знадобиться всього 3 або 4 підживлення. Для цього рекомендується використовувати спеціальне добриво для кактусів. У зимовий час підживлення припиняють.

Пересадка котиледону

Так як така квітка росте досить повільно і має невелику кореневу систему, часто піддавати її пересадкам не потрібно. Про те, що варто пересадити рослину, підкаже її крона. Якщо її діаметр став більшим за діаметр ємності, то варто зробити пересадку в горщик більшого розміру. Дорослі екземпляри пересаджують, як правило, 1 раз на 3 роки, а молоді – дещо частіше.

Способи розмноження

Вирощування з насіння

Висів насіння слід проводити навесні і точно дотримуватися інструкцій на упаковці. Сходить насіння досить добре, але щоб отримати з сіянця дорослий екземпляр, знадобляться деякі зусилля.

Живцювання

Розмножити живцями дуже легко. Їх садять у зволожений річковий крупнозернистий пісок. Укорінення відбувається, як правило, через 4 тижні.

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