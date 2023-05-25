Сульфат калію та аміачна селітра: топ-3 найкращі добрива для великого врожаю смородини

Щоб в кінці літа зібрати великий врожай смородини варто заздалегідь подумати про дієву підживку.

Чим підживляти чорну смородину

Сульфат калію

Ця підживка використовується під час другого підживлення. Щоб зробити її, розчиніть 10 г сульфату калію в 1 л води та полийте кущі.

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Нітроамофоска

Завдяки цій підживці ріст кущів пришвидшується. Щоб її зробити, розкладіть 10-15 г сухого добрива навколо куща, полийте 30- градусною водою.

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Аміачна селітра

Збільшує врожай ягід. Для її приготування візьміть 1 ст. л селітри та розчиніть її в 1 л води. Цим розчином поливайте кущі. Здійснюйте підживку лише у дощовий день.

Крохмаль

Візьміть 250 г крохмалю та змішайте його у 3 л води. Перелийте у каструлю та варіть на маленькому вогні до загущення. Охолодіть, після чого розведіть сімома літрами води. Підливайте кущі у сухий день.

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