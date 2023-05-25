Сульфат калия и аммиачная селитра: топ-3 лучшие удобрения для большого урожая смородины

Чтобы в конце лета собрать большой урожай смородины, стоит заранее подумать о действенной подкормке.

Чем подкармливать черную смородину

Сульфат калия

Это удобрение используется во время второй подкормки. Чтобы сделать его, растворите 10 г сульфата калия в 1 л воды и полейте кусты.

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Нитроаммофоска

Благодаря этой подкормке рост кустов ускоряется. Чтобы ее сделать, разложите 10-15 г сухого удобрения вокруг куста, полейте 30 градусной водой.

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Аммиачная селитра

Увеличивает урожай ягод. Для его приготовления возьмите 1 ст. л селитры и растворите ее в 1 л воды. Этим раствором поливайте кусты. Совершайте подкормку только в дождливый день.

Крахмал

Возьмите 250 г крахмала и смешайте в 3 л воды. Перелейте в кастрюлю и варите на маленьком огне до загущения. Охладите, после чего разведите семью литрами воды. Подливайте кусты в сухой день.

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