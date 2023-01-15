Тарологиня назвала 'провісники' перемоги України у війні: ніяких домовленостей не буде

Україна отримає перемогу у війні з Росією військовим шляхом, жодних домовленостей щодо припинення бойових дій не буде. "Провісниками" перемоги стануть новини про звільнення двох областей.

Про це заявила тарологиня Яна Пасинкова. "Причому сьогодні новина, що звільнена така-то область, а завтра – новина про те, що друга... Чекайте на швидку перемогу після цих подій", – сказала вона.

Пасинкова додала, що жодних "жестів доброї волі" з боку окупантів не буде, ЗСУ доведеться повністю "захищати" Україну від загарбників.

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У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.