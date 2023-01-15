Таролог назвала 'предвестники' победы Украины в войне: никаких договоренностей не будет

Украина получит победу в войне с Россией военным путем, никаких договоренностей о прекращении боевых действий не будет. "Предвестниками" победы станут новости об освобождении двух областей.

Об этом заявила таролог Яна Пасынкова. "Причем сегодня новость, что освобождена такая-то область, а завтра – новость о том, что вторая... Ждите скорейшей победы после этих событий", – сказала она.

Пасынкова добавила, что никаких "жестов доброй воли" со стороны оккупантов не будет, ВСУ придется полностью "защичать" Украину от захватчиков.

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По словам астролога, больших перемен на фронте зимой не будет. Переломный момент в войне наступит весной, скорее всего, с апреля.

В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.