Лише для дорослих: 5 кращих комедійних фільмів із рейтингом 18+

Іноді, повертаючись додому після рутинного дня хочеться просто увімкнути безглузду комедію та посміятися від душі. Підготувати собі склянку смачного напою, снеки та завалитися на зручний диван – чудовий релакс-вечір. Веселіше переглядати буде разом з друзями, тому можете запланувати перегляд на найближчі вихідні. Обирайте будь-яку стрічку і насолоджуйтесь переглядом та насиченням гарного настрою.

Ульотні дівчата (2017)

Успішна письменниця Раян досягла всього, про що колись мріяла. Вона має десятки тисяч шанувальників, видавництво виплачує жінці чудові гонорари і при цьому вона одружена з чарівним чоловіком. Але останні місяці шлюб зі Стюартом став особливо похмурим, тому героїня починає замислюватися про спосіб отримати нові враження. Свій шанс вона бачить у необхідності поїхати до Нового Орлеану. Плануючи подорож, героїня розуміє, що могла б пережити справжню пригоду, якби до неї приєдналися давні подруги. Але кожна з них має власні проблеми. Але Раян вдається зібрати подруг, умовивши їх вирушити разом. На них чекають запаморочливі вихідні, наповнені шаленими тусовками. Як це позначиться на проблемах героїнь?

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Машина часу в джакузі (2010)

Четверо нерозлучних друзів зустрічаються в джакузі одного з гірськолижних курортів, для того щоб відпочити і розслабитися. Друзі обговорюють останні новини і згадують минуле, міркують на тему несправедливості і марності життя. Однак звичайної чоловічої посиденьки у них не вийшло. Найнесподіванішим чином, чоловікам вдалося активувати певний часовий портал, що знаходиться безпосередньо в джакузі.

Друзі потрапляють в 1986 рік, коли вони були молоді. Хлопцям довелося несолодко в той конкретний день, адже події вплинули на хід усього життя молодиків. До того ж, друзі ні в якому разі не повинні міняти хід минулого, інакше вся їхня подальша доля зміниться дуже негативно. Їм доведеться діяти обережно, ретельно обдумувати кожен свій крок, від цього залежить не тільки їхнє майбутнє, але навіть життя.

Легковажна Я (2010)

Відмінниця на ім'я Олі, ніколи не виділялася в школі серед своїх ровесниць, але прийшов і її зоряний час. Дівчину почали звинувачувати в тому, що вона втратила цноту і всіляко насміхатися з цього. Але Олі втомилася від цих знущань і пішла іншим шляхом. Їй вдалося домогтися популярності шляхом зміни світогляду своїх однокласників. Олі вирішила зіграти на брудних чутках, які ходять коло неї і це спрацювало, тепер всі вважають її класною, а однокласниці починають заздрити її успіху і популярності.

Третій зайвий (2012)

У кожного в дитинстві була улюблена іграшка, і практично кожен з нас мріяв, щоб вона ожила. Одному хлопчикові пощастило найбільше: його плюшевий ведмедик Тедді заговорив. Вони стали кращими друзями. Але одного разу, як це завжди буває, дитина виросла і подорослішала. І тільки Тедді не бажав виходити з прекрасного підліткового віку, коли можна проводити всі ночі на вечірках, курити травку і не думати ні про що. Щоб помститися своєму дорослому другу, за те, що той виріс, Тедді вирішує посварити його з коханою.

Зак і Мірі знімають порно (2008)

Зак і Мірі – справжні друзі, разом орендують квартиру і ділять одну машину на двох. Їм постійно не вистачає грошей навіть на першочергові потреби, але одного разу ситуація стає зовсім критичною: друге попередження про виселення в сукупності з відключенням води і світла.

Незадовго до цього Зак зустрічає старого знайомого, який тепер займається виробництвом гей-порно. Це підштовхує хлопця до думки, що можна трохи підзаробити, знімаючи кіно для дорослих. Він ділиться сміливим відкриттям з Мірі, і від безвиході вона приймає сумнівну ідею.

Колега з кафе, де працює Зак, дає невелику суму для початку знімального процесу. Новоспечені продюсери орендують приміщення, набирають акторів, пишуть сценарій у дусі пародії на "Зоряні війни" і знаходять відповідний реквізит. Але все йде не за планом, тому Заку і Мірі доводиться імпровізувати, попутно розуміючи, що між ними щось більше, ніж дружба.

Нагадаємо, завжди є стрічки, які закохують у себе більшість глядачів і ми з теплотою або усмішкою на обличчі згадуємо їх. Можливо варто знову впустити їх в своє життя? UAportal підготував 7 найкращих фільмів, які варто переглянути вдруге.

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