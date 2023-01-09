Только для взрослых: 5 лучших комедийных фильмов с рейтингом 18+

Иногда, возвращаясь домой после рутинного дня, хочется просто включить бессмысленную комедию и посмеяться от души. Подготовить себе стакан вкусного напитка, снеки и завалиться на удобный диван – отличный релакс-вечер. Более весело просматривать будет вместе с друзьями, поэтому можете запланировать просмотр на ближайшие выходные. Выберите любую ленту и наслаждайтесь просмотром и насыщением хорошего настроения.

Улетные девушки (2017)

Успешная писательница Райан достигла всего, о чем когда-то мечтала. Она имеет десятки тысяч поклонников, издательство выплачивает женщине отличные гонорары и при этом она замужем за очаровательным мужчиной. Но в последние месяцы брак со Стюартом стал особенно мрачным, поэтому героиня начинает задумываться о способе получить новые впечатления. Свой шанс она видит в необходимости уехать в Новый Орлеан. Планируя путешествие, героиня понимает, что могла бы пережить настоящее приключение, если бы к нему присоединились старые подруги. Но у каждой из них есть собственные проблемы. Но Райан удается собрать подруг, уговорив их отправиться вместе. Их ждут головокружительные выходные, наполненные бешеными тусовками. Как это отразится на проблемах героинь?

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Машина времени в джакузи (2010)

Четверо неразлучных друзей встречаются в джакузи одного из горнолыжных курортов, для того чтобы отдохнуть и расслабиться. Друзья обсуждают последние новости и вспоминают о прошлом, рассуждают на тему несправедливости и бесполезности жизни. Однако обычной мужской посиделки у них не получилось. Самым неожиданным образом мужчинам удалось активировать определенный временной портал, находящийся непосредственно в джакузи.

Друзья попадают в 1986 год, когда они были молоды. Ребятам пришлось несладко в тот конкретный день, ведь события повлияли на ход жизни молодых людей. К тому же друзья ни в коем случае не должны менять ход прошлого, иначе вся их дальнейшая судьба изменится очень негативно. Им придется действовать осторожно, тщательно обдумывать каждый свой шаг, от этого зависит не только их будущее, но даже жизнь.

Легкомысленная Я (2010)

Отличница по имени Оли, никогда не выделялась в школе среди своих сверстниц, но пришло и ее звездное время. Девушку начали обвинять в том, что она потеряла целомудрие и всячески насмехаться над этим. Но Оли устала от этих издевательств и пошла другим путём. Ей удалось добиться популярности путем смены мировоззрения своих одноклассников. Оли решила сыграть на грязных слухах, которые ходят вокруг нее и это сработало, теперь все считают ее классной, а одноклассницы начинают завидовать ее успеху и популярности.

Третий лишний (2012)

У каждого в детстве была любимая игрушка, и практически каждый из нас мечтал, чтобы она ожила. Одному мальчику повезло больше всего: его плюшевый мишка Тедди заговорил. Они стали лучшими друзьями. Но однажды, как это всегда бывает, ребенок вырос и повзрослел. И только Тедди не хотел выходить из прекрасного подросткового возраста, когда можно проводить все ночи на вечеринках, курить травку и не думать ни о чем. Чтобы отомстить своему взрослому другу за то, что тот вырос, Тедди решает поссорить его с любимой.

Зак и Мири снимают порно (2008)

Зак и Мири – настоящие друзья, вместе арендуют квартиру и делят одну машину на двоих. Им постоянно не хватает денег даже на первоочередные нужды, но однажды ситуация становится совершенно критичной: второе предупреждение о выселении в совокупности с отключением воды и света.

Незадолго до этого Зак встречает старого знакомого, теперь занимающегося производством гей-порно. Это подталкивает парня к мнению, что можно немного подзаработать, снимая кино для взрослых. Он делится смелым открытием из Мири, и от безысходности она принимает сомнительную идею.

Коллега из кафе, где работает Зак, дает небольшую сумму для начала съемочного процесса. Новоиспеченные продюсеры арендуют помещение, набирают актеров, пишут сценарий в духе пародии на "Звездные войны" и находят соответствующий реквизит. Но все идет не по плану, поэтому Заку и Мири приходится импровизировать, попутно понимая, что между ними нечто большее, чем дружба.

Напомним, всегда есть ленты, влюбляющие в себя большинство зрителей и мы с теплотой или улыбкой на лице вспоминаем их. Возможно, стоит снова впустить их в свою жизнь? UAportal подготовил 7 лучших фильмов, которые стоит посмотреть второй раз.

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