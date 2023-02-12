Тонке тісто та багато начинки: як приготувати коржики з картоплею та сиром

Дуже приємне та тонке тісто, багато начинки з картоплі та ніжного сиру – це те, що ви відчуєте, коли спробуєте приготовлені власними руками коржики. На вигляд та на смак вони нагадують щось середнє між хачапурі та млинцями з начинкою, тому цей рецепт може стати новим "улюбленцем" у вашому домі. Для приготування вам не знадобиться навіть духовка. А про те, як правильно приготувати цю страву, розповіла фуд-блогерка Вікторія.

Як приготувати коржики з картоплею

Інгредієнти на 5 шт.:

Тісто:

Кефір (кімнатної температури) – 150 мл

Сода – 0,5 ч.л.

Сіль – 1 ч.л.

Цукор – 1 ч.л.

Рослинна олія – 30 мл

Борошно – 300-350 г

Начинка:

Відварена картопля – приблизно 600 г

Сіль – 1 ч.л.

Вершкове масло – 20-30 г

Сир (моцарелла або інший, який добре плавиться) – 200 г

Переходимо до приготування

Для початку приготуємо тісто. Візьміть глибоку ємність і перелийте в неї кефір, який завчасно дістали з холодильника. Сюди ж всипте пів чайної ложки соди, ложку цукру та чайну ложку соди. Все гарно перемішайте, щоб сода вступила в реакцію з кефіром.

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В цю ж ємність налийте рослинну олію та додайте борошно. Почніть перемішувати ложкою, а після запустіння маси замішуйте тісто руками. Тісто вийде доволі щільне, але не прилипатиме до рук та буде м’яким. Відставте на деякий час ємність з тістом.

Тепер зробимо начинку. В окрему глибоку ємність помістіть варену картоплю і потовчіть її. В процесі додайте вершкове масло та сіль. Після цього додайте до готового пюре сир та добре перемішайте всі інгредієнти.

Формуємо коржики. Трохи розімніть тісто та скатайте його у форму ковбаски. Розділіть тісто на 5 частин.

Добре присипте борошном поверхню столу. Розкочуйте кожен шматочок тіста у форму кола.

Підготовлене пюре з сиром візуально розділіть на 5 частин. Кожну з них зліпіть у кульки за помістіть у тісто, обережно защіпуючи краї (візуально буде схоже на велике хінкалі).

Тепер обережно розплющте цю кулю та розкатайте скалкою до товщини приблизно 4-5 мм. Не переживайте, якщо начинка трохи вилізе через дірочки в тісті.

Розігрійте суху пательню (не додавайте олію!) і викладіть один з коржиків. Обсмажейте під закритою кришкою на середній температурі. Коржик трохи підніметься та отримає золотисту скоринку. Після готовності витягніть його на тарілку і змажте вершковим маслом.

Ось і готово! Їсти можна як теплими так і охолодженими. За бажання, до пюре з сиром можна додавати зелень та інші інгредієнти. Нехай смакує!

Нагадаємо, якщо ви любите чебуреки, але приділяти багато часу на їх приготування не хочеться, тоді стробуйте "лінивий" рецепт. Знадобиться лише 6 інгредієнтів та бажання перекусити чимось смачненьким.

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