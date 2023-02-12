Тонкое тесто и много начинки: как приготовить лепешки с картофелем и сыром

Очень приятное и тонкое тесто, много начинки из картофеля и нежного сыра – это то, что вы почувствуете, когда попробуете приготовленные собственными руками лепешки. На вид и вкус они напоминают что-то среднее между хачапури и блинами с начинкой, поэтому этот рецепт может стать новым "любимцем" в вашем доме. Для приготовления вам не понадобится даже духовка. А о том, как правильно приготовить это блюдо, рассказала фуд-блогер Виктория.

Как приготовить лепешки с картофелем.

Ингредиенты на 5 шт.

Тесто:

Кефир (комнатной температуры) – 150 мл

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – 30 мл

Мука – 300-350 г

Начинка:

Отварной картофель – примерно 600 г

Соль – 1 ч.л.

Сливочное масло – 20-30 г

Сыр (моцарелла или другой хорошо плавящийся) – 200 г

Переходим к приготовлению

Для начала приготовим тесто. Возьмите глубокую емкость и перелейте в нее кефир, заранее доставшийся из холодильника. Сюда же всыпьте полчайной ложки соды, ложку сахара и чайную ложку соды. Все хорошо перемешайте, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром.

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В эту же емкость налейте растительное масло и добавьте муку. Начните перемешиваться ложкой, а после запустения массы замешивайте тесто руками. Тесто получится достаточно плотное, но не будет прилипать к рукам и будет мягким. Отставьте на время емкость с тестом.

Теперь сделаем начинку. В отдельную глубокую емкость поместите вареный картофель и потолчите его. В процессе добавьте сливочное масло и соль. После этого добавьте в готовый пюре сыр и хорошо перемешайте все ингредиенты.

Формируем лепешки. Немного разомните тесто и скатайте его в форму колбаски. Разделите тесто на 5 частей.

Хорошо присыпьте мукой поверхность стола. Раскатывайте каждый кусочек теста в форму круга.

Подготовленное пюре с творогом визуально разделите на 5 частей. Каждый из них слепите в шарики за поместите в тесто, осторожно защипывая края (визуально будет похоже на большое хинкали).

Теперь осторожно откройте этот шар и раскатайте занозой до толщины примерно 4-5 мм. Не переживайте, если начинка немного вылезет через дырочки в тесте.

Разогрейте сухую сковороду (не добавляйте масло!) и выложите один из лепешек. Обжарьте под закрытой крышкой при средней температуре. Коржик немного поднимется и получит золотистую корочку. После готовности извлеките его на тарелку и смажьте сливочным маслом.

Вот и готово! Есть можно как теплыми так и охлажденными. При желании к пюре с сыром можно добавлять зелень и другие ингредиенты. Пусть вкушает!

Напомним, если вы любите чебуреки, но уделять много времени на их приготовление не хочется, тогда пробуйте "ленивый" рецепт. Понадобится всего 6 ингредиентов и желание перекусить чем-нибудь вкусненьким.

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