Топ-10 фільмів, прем’єри яких очікують у 2023 році

Справжні кіномани вже в курсі, що 2023 несе нам прем’єри чудових фільмів, які можуть стати новими фаворитами серед критиків та глядачів. Очікування цих стрічок у багатьох викликає приємне бажання відвідати кінозалу з великим екраном та насолодитися сюжетом сповна. Сьогодні ми підготували список з 10 найкращих фільмів, які вийдуть в 2023 році.

Вавилон

Прем’єра 19 січня

Події розгортаються у Голлівуді наприкінці 1920-х років. Нові технології вже дозволяють озвучувати фільми, тому всім зрозуміло, що жанр німого кіно зникає. Джек Конрад – уславлена ​​зірка німого кіно. Щоб залишитися на плаву, він має зробити щось непідвладне часу. Молода та талановита Неллі Ларой (Марго Роббі) хоче стати знаменитою на весь світ актрисою. Але вона така не одна. Кругообіг подій, що змінюють один одного вечірки, алкоголь і наркотики – калейдоскоп видовищ і магія золотих часів Голівуду притягують до себе мов магнітом.

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Людина-мураха та Оса: Квантоманія

Прем’єра 17 лютого

Квантовий світ доволі складно дослідити, але доктор Хенк Пім ніколи не зважав на жодні перепони. Його напрацювання використають Скот Ленг та Хоуп аби продовжити вивчення незвіданого. Дослідження приведуть їх до зустрічі із несподіваним супротивником (Джонатан Мейджерс), існування якого вони навіть не могли припустити.

Фантастичний бойовик "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" стане 32-м фільмом у кіновсесвіті Marvel, а також дев’ятим фільмом четвертої фази. Нова стрічка є продовженням фільмів про персонажа, що вийшли у 2015 та 2018 роках.

Джон Уік 4

Прем’єра 24 березня

Рано осиротівши, він тривалий час був одинаком. Джонатан, прозваний Уіком, навчився майстерно вбивати і завжди робив це краще за будь кого. Це тривало поки він не зустрів кохання усього свого життя Елену. Прийшов час відпочити. А коли жінка померла, Джону лишилася на згадку про неї лише собака. Нікому не варто було чіпати того песика. Але тварину викрали, разом з тим угнавши улюблену машину Джона. Тепер його ніщо не зупинить. І жодна в світі сила не завадить мститися тим, хто його скривдив.

Кримінальний бойовик "Джон Уік 4" є продовженням однойменних фільмів, що виходять на екрани починаючи з 2014 року. Незмінним виконавцем головної ролі залишається Кіану Рівз.

Русалонька

Прем’єра 26 травня

Підводна принцеса Аріель зачарована принцом Еріком, який живе у палаці. Вона спостерігає за ним здалеку, милуючись гарним юнаком. Любов до людини так сильно захоплює принцесу, що вона прагне випробувати всю її красу. Але вийти на сушу заважає хвіст. Секрет придбання ніг відомий старій чаклунці. Молода німфа наважується вирушити до чаклунки і заплатити будь-яку ціну за право бути поряд із коханим. Але хитра підводна відьма запросила надмірну ціну. Аріель доведеться віддати за це свій чудовий голос. Чи полюбить Ерік німу красуню?

Дюна: Частина 2

Прем’єра 3 листопада

Події розгортаються на пустельній планеті Арракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина "спеції". Нащадок Будинку Атрідов Пол приєднується до фремен, що діє під керівництвом Стілгара (Хав'єр Бардем). Разом із ним його мати Джессіка. Вони вирушають на зустріч страшному та невідворотному майбутньому – війні, яка охопить усі відомі куточки імперії.

Фантастичний бойовик "Дюна: Частина 2" є продовженням фільму, що вийшов на екрани в 2021 році. В основу сюжету покладено однойменний роман Френка Герберта.

Барбі

Прем’єра 21 липня

Сімейна комедія, яка розповідає історію найвідомішої ляльки у світі – що, якби Барбі була справжньою дівчиною, яка мешкає серед нас? Занадто неідеальна для ідеального світу Барбіленд, вона потрапляє у вигнання та знайомиться із суворою реальністю світу людей.

Вартові галактики 3

Прем’єра 5 травня

У "Вартових Галактики 3" від Marvel Studios наші улюблені герої виглядають трохи інакше. Пітер Квілл, все ще оговтуючись від втрати Ґамори, має знову об’єднати команду, щоб захистити всесвіт та одного з них. Якщо ця місія провалиться, це може стати кінцем Вартових, якими ми їх знаємо.

Місія нездійсненна 7

Прем’єра 14 липня

Герой ганяється за небезпечними злочинцями, викриває шпигунів, робить небезпечні трюки та бореться з несправедливостями. Попереду на нього чекає боротьба з новим харизматичним лиходієм. Уряд використовує свого шпигуна за призначенням. Влада Америки переконана: лише Ітан може зупинити безжального вбивцю та врятувати весь світ. Але поодинці з цим завданням не впоратися. На допомогу шпигуну прийдуть старі друзі. У спробі впоратися зі лиходієм вони будуть змушені об'їздити всю Європу.

Шпигуни, втікаючи від погоні, опиняться у казковій Венеції, сніговій Норвегії та Польщі. Ітан, незважаючи на зрілий вік, вкотре продемонструє свої професійні навички. За допомогою бойових товаришів та унікальних сучасних технологій шпигун Хант має розправитися з усіма бандитами.

M3GAN

Прем’єра 6 січня

У компанії з виробництва іграшок над новим проектом працює Джемма (Еллісон Вільямс). Іграшка має стати компаньйоном для дитини, розділяти з нею ігри та вчитися новому. Робот, наділений штучним інтелектом, має вигляд ляльки, яка за зростом відповідає 10-річній дитині. Саме тоді, коли проходили останні випробування перед серійним випуском незвичної іграшки, у родині Джемми стається трагедія. У автокатастрофі гине подружжя, залишивши сиротою маленьку Кеді. Жінка стає опікункою своєї осиротілої племінниці та дарує їй ляльку Меган. Спілкування та ігри з справжньою живою дитиною сильно відрізняється від наукових експериментів у стінах лабораторії. Лялька швидко вчиться новому та ладна захищати свою підопічну у будь-який спосіб. Питання лише у тому що саме вона розглядатиме як небезпеку для Кеді.

Вонка

Прем’єра 15 грудня

Майбутній художній фільм режисера Пола Кінга за сценарієм, написаним ним у співавторстві із Саймоном Фарнебі. Приквел роману 1964 року "Чарлі та шоколадна фабрика" Роальда Даля. Головну роль виконає Тімоті Шаламе. Фільм розповість про молодого Віллі Вонку і про те, як він познайомився з Умпа-Лумпами.

Нагадаємо, UAportal підготував список 7 найкращих фільмів, які варто переглянути вдруге. Часто стрічки, які ми дивилися декілька років тому можуть відкрити новий сенс після повторного перегляду.

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